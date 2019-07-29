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Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu"

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 418,00 lira, Cumhuriyet altını 1.711,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan işlem gördü.

 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi
 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 700 lira, en yüksek 257 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 269 milyon 798 bin 455,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 274 milyon 5 bin 716,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

(AA)

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