Ceyhun Bozkurt açıkladı! Terör örgütünün üniversite yapılanmasında dikkat çeken detay!

İstanbul’da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu düzenlendi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye'ye karşı oynanan büyük oyunda üniversite yapılanmalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır." diye konuştu.

“ABD, TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMA KAPASİTESİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ”

Terör örgütünün üniversite yapılanması hakkında konuşan bulunan Ceyhun Bozkurt, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Bozkurt, “ABD heyeti, Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye’ye geliyordu. Pompeo gelmeden önce bir açıklama yaptı ve dedi ki ‘Amacımız Türkiye’yi uzaklaştırmak değil, amacımız Türkiye’yi kendi kendine hareket edebilme kapasitesinden mahrum bırakmak’ dedi." diye konuştu.

Bozkurt, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Kast ettiği Türkiye’nin ulusal güvenliğini koruma kapasitesini ve Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek. Bu açıdan üniversiteler onlar için önemliydi, siyasi zemindeki kaoslar genelde sağ-sol, devrimci-ülkücü kavgası ve başka isimlerde yapılıyordu."

“İLERİCİLİK ADINA BİZE AİT DEĞERLERİ KABUL ETMEZLER”

Üniversitelerdeki öğrenci çatışmalarının kaos ortamı yaratmada önemli etken olduğunu belirten Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır. 15 Temmuz’dan sonra yapılan temizlikte, bu gruplar da nasibini aldı.” ifadelerini kullandı.

“PKK’NIN DAĞ KADROSU ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ YAPTI”

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki militanların üniversitelere yatay geçiş yaptığı iddialarını da sözlerine ekleyen Ceyhun Bozkurt, “Bu iddiaların araştırılması var. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden bahsediliyor. PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan bazı militanların tekrar üniversitelere geçiş yaptığı, yaklaşık 50 militanın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girdiği söyleniyor, bu örgütlü bir harekete benziyor." şeklinde konuştu.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin önemli bir fakülte olduğunu vurgulayan Bozkurt, orada oluşabilecek bir sıkıntının diğer üniversiteleri ateşleyebilecek anlamda simgesel bir anlam taşıdığını anlattı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne özellikle vurgu yapmasının altında somut nedenler bulunduğunu kaydeden Bozkurt, sözlerini şöyle sonlandırdı: