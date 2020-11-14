Çevrimiçi bir açık artırmada 114.000 dolara satılan en pahalı video oyunu hangisidir?

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



ÇEVRİMİÇİ BİR AÇIK ARTIRMADA 114.000 DOLARA SATILAN EN PAHALI VİDEO OYUNU HANGİSİDİR?

A: Pac-Man

B: Prince of Persia

C: Super Mario

D: Tetris

Doğru cevap: C Super Mario