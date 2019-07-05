Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6146
  • 6,3381
  • 255.827
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Akaryakıt tankeri devrildi: 1 kişi yaralandı

Akaryakıt tankeri devrildi: 1 kişi yaralandı

Akaryakıt tankeri devrildi: 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangın ihtimaline karşı tankere köpük sıktı. Kazada 1 kişi yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Bir süre ulaşım, yan yoldan kontrollü sağlandı.

Metrobüs hattında tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak, çalışmalar sırasında kapalı tutuldu.

Yangına sebebiyet vermemesi için köpük sıkılan tanker, vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, yol temizleme çalışması yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri de bariyer enkazını kaldırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolun Topkapı istikameti ve çalışmalar sırasında kapalı tutulan köprülü kavşak açıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
Serra Tokdemir'den olay paylaşım! Çocukluk arkadaşıyla sevgili oldu...
Neslişah'ın tatil pozuna yorum yağmuru!
Şampiyon dizisine flaş transfer! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?
<p>Zambiya’yı ziyaret eden ABD’li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada fil

Fotoğraf Çeken Kadına Filden Tokat

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da deniz suyunun en iyi ve en kötü olduğu yerler

Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in estetiksiz halleri görenleri şaşırtıyor