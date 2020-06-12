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  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kıyı şeridinde kaçak yapı açıklaması
12 Haziran 2020 Cuma 17:23 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kıyı şeridinde kaçak yapı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kıyı şeridinde kaçak yapı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." açıklamasında bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imara aykırı yapılar hakkında açıklama yaptı. 

Bakanlık, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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