Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kıyı şeridinde kaçak yapı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imara aykırı yapılar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." açıklamasını yaptı.