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  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İzmir'deki 'deprem konutlarının fay hattı üzerinde yer aldığı' iddiasına açıklama geldi
22 Aralık 2020 Salı 17:21 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İzmir'deki 'deprem konutlarının fay hattı üzerinde yer aldığı' iddiasına açıklama geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İzmir'deki 'deprem konutlarının fay hattı üzerinde yer aldığı' iddiasına açıklama geldi
AKSAM.COM.TR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir depremi sonrası yapılacak deprem konutlarının aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddiasına ilişkin bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir depremi sonrası yapılacak deprem konutlarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Bakanlık, deprem konutlarının aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddiasına ilişkin bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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