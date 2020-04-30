Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı nasıl alınır? E-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kira yardımı başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Kira yardımı başvurusu 2020 detayları haberimizde…

E DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-devlet sisteminde “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sonrasında açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklanıyor.

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgiler kontrol edilebiliyor.