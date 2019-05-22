Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz kaplumbağaları için yarışma düzenleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edilen İztuzu Kumsalı'nın korunması, bu alandaki deniz kaplumbağası tedavi merkezinin daha modern ve işlevsel şartlara kavuşması için yarışma düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "İztuzu Kumsalı (Dalyan) Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması" düzenleneceğini bildirdi.

İztuzu Kumsalı'nın, dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edildiğini belirten Kurum, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan İztuzu Kumsal Alanı'nın, Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta ve Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağasının (Trionyx triunguis) en önemli üreme alanlarından birisi olduğunu anımsattı. Kurum, fikir projesi yarışmasının bu alanın, çevresel kullanımının düzenlenmesiyle gelecek nesillere taşınması ve bölgedeki mevcut Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) yenilenmesi amacıyla yapılacağını ifade etti. Kurum, "İztuzu Kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla korunmasını, yönetilebilmesini, deniz kaplumbağası bakım merkezinin daha sağlıklı, modern, işlevsel şartlara kavuşmasını ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ekolojik hassasiyetle çözüm bulunmasını hedefliyoruz." dedi. Yarışma kapsamında birinci olan yarışmacıya 50 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye 30 bin lira ve her biri 15 bin lira olmak üzere 4 mansiyon ödülü verileceğini kaydeden Kurum, "Yarışmada dereceye giren projeler sergilenecek, katalog haline getirilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Kurum, İztuzu Kumsalı'nda mevcut kullanımın yeniden düzenlenmesine yönelik en uygun ekolojik tasarımın elde edilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kumsal alanındaki idare ve kontrol, Bakanlığımızca yürütülecek. Bölgenin dokusuna zarar verecek bir planlama olmayacağı gibi mevcut kıyı kullanımlarının dışında herhangi bir yapılaşmaya da izin verilmeyecek. Bu süreçte belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapacağız."

GEÇEN YIL 71 BİN 289 YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZE ULAŞTI

Kurum, yaklaşık 13 bin 500 kilometrelik alanı kapsayan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, endemik, nesli tehdit ve tehlike altında olan birçok bitki ve hayvan türü için koruma ve izleme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı. Türlerin rehabilite edilmesi, yaşam alanlarının korunması, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla da faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirten Kurum, Belek, Patara, Göksu, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgeleri kumsal alanında deniz kaplumbağası türlerine yönelik yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda bu hayvanların sayısında önemli artışlar sağlandığını aktardı. Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, 2017 yılında denize ulaşan yavru deniz kaplumbağası sayısı 58 bin 744 iken 2018 yılında bu sayı 71 bin 289 olmuştur. Önceki yıla göre denize ulaşan yavru kaplumbağa sayısında 12 bin 545 artış sağladık. Koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayının ortasında itibaren kaplumbağalar yumurtlamak için kumsallara çıkmaya başladı. Haziran sonu itibarıyla yavrular denize ulaşmaya başlayacak. Bölgeye yaz mevsiminde gelen vatandaşlarımızın kaplumbağa yuvalarına dikkat etmelerini, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz."

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, yarışmaya başvuru koşullarıyla ilgili bilgilere, "http://iztuzuekolojiktasarim.com" internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

(AA)