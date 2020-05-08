Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 72 saat kuralına dikkat çeken videoyu paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sosyal medyada tıbbi atıkların doğaya ve insanlara zarar vermesinin önüne geçmek için bir kamu spotu yayımladı.

Paylaşılan videoda maske ve eldiven gibi tıbbi malzemelerin kullanıldıktan sonra 72 saat bir torbada saklanması ardından yeni bir çöp torbasına konularak atılması gerektiğinin altı çizildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Güzel günler yakında… Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar korona virüsle mücadelemize engel olmasın.

KAMPANYAYA EMİNE ERDOĞAN'DAN DA DESTEK

Kampanyaya birçok önemli isimden de destek geldi. Onlardan birisi de Emine Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 'Sıfır atık' projesine de dikkat çekti.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kullandığımız maske ve eldiven atıkları, sağlığımıza ve çevremize onarılamaz derecede büyük zararlar veriyor. Daha sağlıklı bir gelecek için kullanılmış maske ve eldivenleri usulüne uygun şekilde atık kutularına atmayı unutmayalım! #SıfırAtık

Bakanlıktan 'maske ve eldiven' uyarısı