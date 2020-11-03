Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kalıcı konutlar 1 yıl içinde hazır olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, “Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Barış Sitesi’nde arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Emrah Apartmanı’nda tamamlandı” dedi.

1 AYA İNŞAAT BAŞLAR



Kurum, şunları söyledi: “1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58’e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız ise 1572’dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak ve ağır hasarlı olan binalara ilişkin yıkım süreçlerini başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz.”

220 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK



Bakan Kurum, depremin ilk anından bu yana beslenme faaliyetlerinin Kızılay koordinesinde devam ettiğini, şu ana kadar 220 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini aktardı.

TSUNAMİ ZARARI KARŞILANIYOR



Bakan Kurum, Seferihisar’da tekneler ve iş yerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

MİSAFİRHANELERDE 7600 KİŞİLİK KAPASİTE VAR



Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu: “Steril, sıcak ve her türlü yemek ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecekleri misafirhane kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin 600 kapasite var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Bölgeye 3 bin 500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Bayraklı’da Ziraat GYO’ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz.”

11 BARAJ VE GÖLETTE SORUN YOK



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki deprem sonrası kente su sağlayan 11 baraj ve gölette problem olmadığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, enkaz kaldırma faaliyetilerinin takibinin yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: “AFAD belki de dünyada en profesyonel şekilde bu işi götürüyor. Sahada bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersleri de içeriyor. Bu afetten de AFAD mutlaka dersler çıkarıyor. AFAD ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden 3 boyutlu konumu tespit edecek hale geldi.”

5 MİLYON TL EK YARDIM ÖDENEĞİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremzedeler için “5 milyon TL daha yardım ödeneği aktaracağız” dedi. Selçuk, “Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak” dedi. Bakan Selçuk, “Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.