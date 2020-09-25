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  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul'daki depremle ilgili açıklama
25 Eylül 2020 Cuma 17:08 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde dün meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin, "Deprem terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin terör kadar tehlikeli olduğunu belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."

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