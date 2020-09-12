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  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı
12 Eylül 2020 Cumartesi 19:22 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Kurum, ilçe merkezinde selden hasar gören cadde ve sokaklarda yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini dileyen Kurum, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selin ardından temizlik ve onarım çalışmaları tamamlanan iş yerlerini de ziyaret eden Kurum, esnaftan alışveriş yaptı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ürünleri ve mutfak eşyası alan Kurum, ayrıca sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama da satın aldı.

Kurum, bir süre kentsel dönüşüm kapsamına alınan bazı binaların iş makineleri yardımıyla yıkımını takip etti, esnafın geçici olarak taşınacağı dükkanların inşaatını inceledi.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile diğer ilgiler eşlik etti.

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