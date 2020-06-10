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  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum risk tespiti konusunda paylaşımda bulundu
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:12 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum risk tespiti konusunda paylaşımda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum risk tespiti konusunda paylaşımda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

AA

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