Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Konut projelerini başlattık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut, 323 acil yıkılacak binamız var. konut projelerini başlattık" dedi.
Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlara ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. Acil yıkılacak bina sayısı toplam 3 bin 200. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik" dedi.