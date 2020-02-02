Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Konut projelerini başlattık

Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlara ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. Acil yıkılacak bina sayısı toplam 3 bin 200. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik" dedi.