17 Kasım 2020 Salı 09:39 | Son Güncelleme:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" dedi.