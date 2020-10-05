Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: TOKİ'ye borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı Twitter'dan TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara, borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum kampanya ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."