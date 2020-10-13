Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar'dan İmamoğlu'na çevre dersi

İstanbul caddelerinden gerçek yeşil peyzajların kaldırılarak yerine grafiti resimlerin konulmasına tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na çevre dersi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İklim değişikliği, hava kirliliği gibi etkileri giderek artan küresel çevre sorunları ile karşı karşıyayız.

Bu sorunlar özellikle büyük şehirlerde yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Hava kalitemizi etkileyen kaynakların başında ise hiç kuşkusuz karayolu ulaşımı geliyor.

"BU ARAÇLARIN 4,2 MİLYONU İSTANBUL'DA"

Ülkemizde TÜİK verilerine göre trafiğe son 20 yılda ~3 kat artışla kayıtlı araç sayısı 23 milyona ulaştı.

Üstelik her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu araçların 4,2 milyonu İstanbul'da.

İş veya gezi amaçlı ziyaretlerle Mega Şehre giren araç sayısı katlanıyor.

DİKEY BAHÇELER

Bu araçlar bir taraftan hava kirliliğine yol açarken, aynı zamanda da kişilerin huzur ve sükununu bozan gürültüye neden olurlar.

Olumsuzları gidermek için birçok adım atılıyor.

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan metotlardan biri de dikey bahçeler

"GÜRÜLTÜ BARİYERİ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Dikey bahçelerdeki bitki örtüsü araçlardan kaynaklanan gürültüyü doğrudan tek yöne yansıtmaktan ziyade çok yöne saçarak dağılmasını sağlar.

Bir kısmını da kendi içerisinde sönümleyerek bir nevi gürültü bariyeri işlevi görür.

Araştırmalara göre %40 azaltım (8dB) sağlanabiliyor

"HAVA KALİTESİNE KATKI SUNARLAR"

Yine egzozlardan salınan önemli hava kirleticileri için bir nevi filtre görevi görürler.

Araştırmalara göre 60 m2'lik bir bahçe duvar 40.000 kg zararlı gaz ile 15 kg ağır metali süzebilir.

Keza zararlı uçucu organik bileşikleri absorbe ederek hava kalitesine katkı sunarlar.

"KAR İÇİNDE KAR SUNAN BİR SİSTEM"

Önemli etkilerden birisi de seragazlarını önlemesi.

Küresel ısınmaya yol açan seragazları için yutak alanı olurlar.

Sadece 1 m2'lik YAŞAYAN duvar;

Sağı işaret etmekHavadan 2,3 kg CO2 uzaklaştırır.

Sağı işaret etmekAynı zamanda da yaşam kaynağımız olan 1,7 kg O2 sunarlar.

Kar içinde kar sunan bir sistem.

"MENTEL AÇIDAN KİŞİLERİ RAHATLATIR"

Sekiz tuşu Dikey bahçeler, güneşten gelen ışığı da soğurarak bölgedeki sıcaklığı dengeler ve ısı adalarının oluşmasını önler.

Ayrıca bitkilerin terlemesi yoluyla da ortamdaki enerjiyi soğurarak doğal serinlik sağlar.

Yine yeşil alanların mental açıdan kişileri rahatlatıcı etkisi de var.

"KIYMAMAK LAZIM CAN KATANLARA"

Bahçe duvarlar belki grafitiler gibi konuşmuyorlar.

Ama onlar CANLILAR.

Yaşıyorlar.

Sen ben gibi, hepimiz gibi yaşıyorlar.

Üstelik Cana CAN katıyorlar.

Birçok kuş ve böcek türüne de evsahipliği yapıyor.

Biyoçeşitliliğe katkı sunuyorlar.

Kıymamak lazım bu cana CAN katanlara

"SEN BEN GİBİ HEPİMİZ GİBİ YAŞIYORLAR"

Bahçe duvarlar belki grafitiler gibi konuşmuyorlar. Ama onlar CANLILAR. Yaşıyorlar. Sen ben gibi, hepimiz gibi yaşıyorlar. Üstelik Cana CAN katıyorlar. Birçok kuş ve böcek türüne de evsahipliği yapıyor. Biyoçeşitliliğe katkı sunuyorlar. Kıymamak lazım bu cana CAN katanlara