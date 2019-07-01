Çevre dostu hastaneler geliyor

Doruk ÇAKAR

Bölgesel ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak, sağlık tesislerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımları teşvik edilecek. Hastane binaları, enerji tasarrufu açısından değerlendirilecek ve tasarruf yapılabilecek alanlar belirlenecek. Hastane bahçelerinde yeşil alan, ağaçlandırma ve bina içlerinde hava sirkülasyonunun geliştirilmesi konusunda tedbirler alınacak. Yapılacak hastane ve sağlık tesisi ihalelerinde karbondioksit emisyonunu düşük tutacak.

