Çevre Bakanı Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla dikkat çeken Salda Gölü, turistlerin ilgi odağı konumunda bulunuyor.