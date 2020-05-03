Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Cevat Akşit kimdir, kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cevat Akşit 1938′de Denizli Yatağan'da dünyaya geldi. Cevat Akşit henüz 4 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokul bitirdikten sonra Akşit, amcası Zühtü Akşit'ten Kur' anı Kerim ve Arap dili dersleri aldı. Cevat Akşit hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

CEVAT AKŞİT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?



Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın kurucusu olduğu GAYE Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs iddiaları yalanladı.

GAYE Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca efendinin sağlığı yerindedir. Hocaefendi her gün 19:00'da Youtube kanalında canlı yayında Hadis Dersi yapmaktadır” denildi.

CEVAT AKŞİT KİMDİR?



Cevat Akşit 1938′de Denizli Yatağan'da dünyaya geldi. Cevat Akşit henüz 4 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokul bitirdikten sonra Akşit, amcası Zühtü Akşit'ten Kur' anı Kerim ve Arap dili dersleri aldı.

Cevat Akşit 1958 yılında müezzin olarak atandığı Fatih Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü. Akşit İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı dönemde bitirdi. Cevat Akşit 1988′ de islam hukuku profesörü oldu.