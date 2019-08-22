Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Güven Bana sorusu Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Yanımdan geçer gider

B: Ben koşarım o koşar

C: Önümden dağlar aşar

D: Arkamdan tın tın eder

Doğru cevap: Arkamdan tın tın eder