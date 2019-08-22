Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır?
Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Güven Bana sorusu Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 22 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Güven Bana sorusu Cevabı 'gölge' olan ve 'ben giderim o gider' şeklinde başlayan bilmecenin devamı nasıldır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Yanımdan geçer gider
B: Ben koşarım o koşar
C: Önümden dağlar aşar
D: Arkamdan tın tın eder
Doğru cevap: Arkamdan tın tın eder