Çete liderini vali olarak tanıtıp dolandırdılar!

İstanbul’daki işadamı F.İ.’ye telefonla ulaşan bir çete üyesinin kendisini özel kalem müdürü olarak tanıtıp “Sizi, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya bağlıyorum” diyerek telefonu çete lideri Nefvel K.’ya aktardığı ortaya çıktı. Nefvel K.’nın da aile sağlığı merkezine ‘entübe cihazı’ alımı yalanıyla 20 bin lira istediği işadamına “En kısa sürede sizi makamıma bekliyorum” dediği öğrenildi. Polisin banka hesaplarındaki 180 bin TL’ye bloke koyup kurtardığı bildirildi.

Antetli evrakla milyonluk vurgun

İstanbul’da kamu kurumlarının logolu sahte evraklarıyla taksi plakası, daire, yalı ve tesis kiralayıp 4 milyon TL vurgun yapan 2 zanlı tutuklandı.

