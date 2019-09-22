Cesur yürekli Neslican son yolculuğuna uğurlanıyor

Kansere karşı mücadelesiyle milyonlara umut olan ve amansız hastalığı 3 kez yenen Neslican Tay (21), rahatsızlığı nüksedince 15 Eylül’de yoğun bakıma alınmıştı. Genç kız önceki gün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber Türkiye’yi yasa boğdu. Neslican’ın cenazesini dün teslim alan ailesi, memleketleri Rize’ye gitti.

Dayı Ömer Yazıcı, Neslican’ın bugün Sahil Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi. Dayı Yazıcı, yeğeninin başlattığı mücadelenin kendilerine miras kaldığını belirterek, “Başlattığı mücadeleyi vasiyet olarak kabul ettik. Son nefesine kadar savaştı. Bu hastalıkla mücadele edenlere vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican’ın ruhunu yaşatacağız” ifadesini kullandı. Türkiye Neslican’ı 2018 yılında sol bacağını kaybetmesinin ardından sarf ettiği “Hayallerimin peşinden koşmak için bir bacağa ihtiyacım yok” sözleriyle tanımıştı.

BACAĞININ YANINA DEFNEDİLECEK

Neslican’ın tümör nedeniyle bacağının kesildiğini hatırlatan dayı Ömer Yazıcı, “Bacağını hastanede bırakmamıştık, Rize’de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz” dedi.