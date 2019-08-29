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  3. Çeşme'deki ünlü 'beach'e kaçak göçmen operasyonu!

Çeşme'deki ünlü 'beach'e kaçak göçmen operasyonu!

Çeşme'deki ünlü 'beach'e kaçak göçmen operasyonu!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü tatil merkezi Çeşme’de tanınmış beach kulübe düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. İşletmede 43 kaçak göçmenin personel çadırlarında kaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Altınkum plajında tanınmış bir işletmeye operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, işletme içerisinde bulunan personel çadırlarında Suriyeli ve Filistinli 43 göçmen kaldığını tespit etti. İşletmedeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Sakız Adası'na kaçmak istedikleri belirlenirken, baskında B.B., S.B., K.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek. 

İHA

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