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29 Eylül 2020 Salı 01:57 | Son Güncelleme:

Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama

Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama

Çin'in CoronaVac isimli aşısının gönüllü denemeleri Hacettepe ve Kocaeli Üniversite hastanelerinin ardından dün İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladı. Hastabakıcı Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Kovid-19 aşısının Türkiye’deki Faz-3 denemeleri sürüyor. Hacettepe ile Kocaeli Üniversitesi hastanelerinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki aşılama Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Fakültede hastabakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu. Baştürk, “Hiç kimsenin baskısı olmadan kendi isteğimle gönüllü oldum” dedi.

ANTİKORLAR OLUŞTU

Cerrahpaşa’da 400 gönüllüye CoronaVac uygulanacağını belirten Prof. Dr. Tabak şöyle konuştu: “Bu aşıda koruyucu antikorların oluştuğu görüldü, umutluyuz. Almanya menşeili aşılama, 22 Ekim’de başlayacak. Farklı aşılar aralıktan sonra da devam edecek. Daha fazla etki, daha az yan etki, daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmalar sürecek. Aşı etkinlik gösterirse aralık ya da ocak gibi dünyada aşılama süreci başlayacak.”

<p>Editör: Ayşe Tunalı <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr&nb

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