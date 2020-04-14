Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Son dakika Çernobil haberleri

Yıllar önce nükleer patlamanın yaşandığı Çernobil'de büyük bir tehlike daha yaşanıyor. Ukrayna'da geçen hafta çıkan yangının Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgeye bir kilometre kadar yaklaştığını belirtildi Durumun radyasyon riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu. Çernobil son dakika haberlerini takip eden vatandaşlar "Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santrali, 1986 yılında reaktörlerde yaşanan patlamada Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yer alıyordu.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN PATLADI?

Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.

Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Ukrayna'nın Çernobil şehrinde 26 Nisan 1986'da reaktör kazası gerçekleşti. Çernobil'deki patlama Sovyet devleti tarafından gizlense de patlamanın hasarı o kadar büyüktü ki, olay gecesinden 2 gün sonra İsviçre'de, Türkiye'de, Almanya'da toz bulutları görüldü.

Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Kaza sonrası 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.

ÇERNOBİL SON DAKİKA HABERLERİ

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, yangının kontrol altında olduğunu ancak bazı noktalarda alevlerin devam ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının görüntülerinde nükleer facianın yaşandığı alanın çevresindeki 30 kilometrelik güvenlik bölgesinin yangınlar nedeniyle karardığı dikkat çekti.

Uydu görüntülerine göre ilk yangının 34 bin hektarlık alana yayıldığını, 12 bin hektarlık alanı etkisi altına alan ikinci yangının ise Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye bir km kadar yaklaştığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranının normal sınırlar içerisinde olduğunu açıkladı. Uydu görüntüleri ise sahadaki durumun resmi açıklamalardan daha vahim olduğunu gösteriyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.