Ceren Özdemir'in katilinden pişkin sözler: Bu mahkemeyi de bitirelim

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç, olay günü iki polis memurunu da yaralamasıyla ilgili 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisine söz verilen Arduç, "Bu mahkemeyi de bitirelim" dedi.

AA'da yer alan haberde kendisine söz verilen sanık Arduç, "7,5 aydır mahkeme devam ediyor. Gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim." dedi.

MAHKEME HEYETİNİNDEN SERT YANIT

Mahkeme heyeti, Ceren Özdemir ile ilgili davanın bittiğini, polislerin yaralanmasıyla ilgili davanın ise devam ettiğini hatırlattı.

Polis memuru Zeki Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun alınacağı süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi.