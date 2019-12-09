Ceren Özdemir'in katili son dakika intihar mı etti? Ceren Özdemir cinayetinde son gelişmeler..

Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta , Özgür Arduç tarafından evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldürülmüştü. Katil zanlısı tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı..

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İNTİHAR MI ETTİ?

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

CEREN ÖZDEMİR OLAYI NEDİR?

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren’e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren’in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç cinayetten 3 gün sonra bir esnafın polise ihbarı sonrası yakalandı.

NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Katil zanlısı, ‘Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' ifadesini kullandı. Cinayetten önce bir kapüşonlu mont satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özdemir’i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyleyen zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir’in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti. Katil zanlısı “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm” ifadelerini kullandı.