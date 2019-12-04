Ceren Özdemir'in katili kim? Ceren Özdemir neden öldü? Ceren Özdemir cinayetine ilişkin detaylar..

Ceren Özdemir'in katili kim? sorusu en çok araştırılan konular arasında ilk sırayı alıyor. Türkiye 20 yaşındaki üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'e ağlıyor. Ceren Özdemir cinayeti dün akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.Ordu'da tam evine girecekken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Vatandaşlar Ceren Özdemir'in katili kim, neden öldü? sorusuna yanıt arıyor. İşte Ceren Özdemir cinayetine ilişkin detaylar..

CEREN ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ? CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ..

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir...

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

Ordu'da tam evine girecekken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ceren Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlari Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi.

Antrenmandan çıkıp evine giden Ceren, Zafer-I Milli Mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafindan bıçaklandı. Karın ve göğüs bölgesine aldiği bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

KALBİNDEN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."

CEREN ÖZDEMİR KATİLİ KİM?

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı.

‘REDDEDİLEN’ KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri kameraları didik didik taramıştı. Kapalı iş yerlerine sabah ulaşıldı.

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.