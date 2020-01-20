Ceren Özdemir nasıl öldü, katili kim? Son dakika Ceren Özdemir cinayet davasında karar çıktı

Ceren Özdemir cinayeti nasıl öldü, katili kim? sorusu vatandaişar tarafundan meerak ediliyor. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında karar çıktı. Ceren Özdemir cinayeti nasıl öldü, katili kim? merak ediliyor. İşte yanıtı..

SON DAKİKA CEREN ÖZDEMİR DAVASINDA KARAR

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

CEREN ÖZDEMİR OLAYI NEDİR?

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren’e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren’in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç cinayetten 3 gün sonra bir esnafın polise ihbarı sonrası yakalandı.

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI NASIL YAKALANDI?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAN DONDURAN İFADELER

Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabirinin canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.”

OLAYLA İLGİLİ 6 TANIK DİNLENDİ

Tanık S.B, beyanında, eşiyle birlikte kaldırımda yürürken sakalsız birinin duvardan atladığını gördüklerini dile getirerek, "'Bu neyin nesi?' dedik.

Durumu gece saat 10.00 gibi polise bildirdik." diye konuştu. Tanık H.B. ise sanığın duvardan atladıktan sonra kendilerine baktığını anlatarak, "Eşime 'Bulaşma' dedim. Ne olduğunu bilemedik. Sonra kaçtı. Olayı sonra öğrendik." ifadesini kullandı.

Tanık R.Y. de av bayisine gelen sanığın zıpkın almak istediğini belirttiğini ancak daha sonra alacağını söylediğini ve "Beni uğraştırma" dediğini anlattı.

Tanık U.Ö. de "Çalıştığım petshopa gelerek kendisini Mehmet olarak tanıtan sanık, eter alkol istedi ancak bizde olmadığını söyledik." şeklinde ifade verdi.

Sanığı tanımadığını belirten tanık E.D. ise "Evin kapısına gelerek beni eşime sormuş, daha sonra benim evde olmadığımı söylemiş ancak eşim şahsın evin çevresinden ayrılmadığını görmüş." dedi.

Veteriner kliniğinde çalışan tanık M.A. da "Hayvanları bayıltmak için eter istedi. Olmadığını söyledim. Bu konuda ısrarcı oldu. Daha sonra iş yerinden ayrıldı." beyanında bulundu.

- "SANIĞA DİKKATLİCE BAKILDIĞINDA AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU AÇIKÇA ORTADA"

Tanık beyanlarını kabul eden sanık Arduç, "Eteri hayvanları ve insanları öldürmek için sordum. Zıpkını ve silahı ise insanları öldürmek için sordum. Benim akıl sağlığım yerinde olsa bir çocuğu öldürmek istemezdim." ifadesini kullandı.

Söz alan anne Güfer Özdemir ise sanığa dikkatlice bakıldığında akli dengesinin yerinde olduğunun açıkça ortada olduğunu belirterek, verdiği ifadelerle akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Duruşma savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, ailenin, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olma taleplerini kabul ederken, farklı illerin baroları adına gelen avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının müdahil olma talebini ise reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili Van Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.