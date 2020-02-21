Ceren Damar davasında karar ne? Ceren Damar olayı nedir, Ceren Damar neden öldü?

Son dakika haberine göre, kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından üniversitede katledilen Ceren Damar davasında karar çıktı. Vatandaşlar "Ceren Damar olayı nedir, Ceren Damar neden öldü?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Saat 09.30'da başlayan davada yaklaşık 100 avukat hazır bulundu. Salon duruşma öncesi tıklım tıklım dolarken, aile basın açıklamasında bulundu.

4'ÜNCÜ DAVA GÖRÜLDÜ

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilen Ceren Damar Şenel cinayeti davasında 4. duruşması görülüyor.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 8 YIL HAPİS İSTEDİ

Sanık Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanıyor. 29 Kasım'da görülen ikinci duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEREN DAMAR DAVASINDA KARAR NE?

Sanık Hasan İsmail Hikmet'a ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.