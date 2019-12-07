Ceren cinayetinde ihmal soruşturması

Hilal YILDIRIM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı’nın ardından Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili, “Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır” diyerek önemli açıklamalarda bulundu: “Her ölüm, böylesine büyük ve acı bir cinayet hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Caninin açık cezaevinde infazını yaparken 1 Aralık itibarıyla firar ettiği anlaşılıyor. Polisler yakalamaya çalışırken bu esnada bu menfur cinayet işleniyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır. Açığa ayrılması, firarıyla ilgili tüm yönleri titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda mevzuata aykırı bir durum ya da ihmal var mı inceleniyor. Hem Başsavcılığımız hem Bakanlığımız idari ve adli yönden tüm yönleriyle olayı soruşturuyor.”

CEZAEVLERİNE İNCELEME

“Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değil. Türkiye’de uzun zamandır uygulanan bir sistem. Bu hadiselerle de tekrar gözden geçirme, daha iyileştirme, bu konuda ne gibi bir düzenleme olacak, hem idari hem yasal olarak neler yapılabilir üzerinde çalışacağız.”