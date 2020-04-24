Cep telefonu abonelerine Ramazan'a özel 1 GB internet hediyesi! 1 GB internet hediyesi nedir, nasıl alınır?

1 GB internet nedir, nasıl alınır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin neredeyse tamamını evlerinde geçiren vatandaşların, internet kullanımı da arttı. Bakan Karaismailoğlu, cep telefonu abonelerine Ramazan’a özel 1 GB internet hediyesi verileceğini duyurdu. 1 GB internet hediyesi ile ilgili detaylar haberimizde…

1 GB İNTERNET HEDİYESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Korona virüsü salgını etkisini tüm dünyada ve ülkemizde sürdürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle vatandaşlar vaktinin neredeyse tamamını evde geçirir oldu. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de internet kullanımı daha da artmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile operatörler arasında yapılan anlaşma sonrası operatörlerin, 81 milyon cep telefonu abonesine Ramazanda 1 GB internet hediyesi sunacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu sözlerinde, "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik." ifadelerini kullandı.

1 GB internet hediyesinin alınması için vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasının gerekli olup olmadığı ise belirtilmedi. Bu konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.