Çengelköy'ün gazi muhtarı 15 Temmuzu anlattı

İstanbul’da FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halk direnişinin ilk noktalarından biri Üsküdar’a bağlı Çengelköy Mahallesi olmuştu. Çengelköy Polis Merkezi önünde darbecilere karşı direnirken kasığından vurulan gazi muhtar Can Cumhurcu, o geceyi anlattı: “Akşam saat 20.30’da eve girerken haber geldi, karakola koştum. İçeri girdiğimde Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ın terör örgütü üyeleriyle kavgasını telsizden dinlemeye başladık. Televizyondan köprüdeki tankları gördüm. Saat 21.15’e doğru Kuleli Askeri Lisesi’nden bir yüzbaşının havaya silah sıkarak gelmesi ve ‘Ordu yönetime el koydu’ demesi üzerine artık biz de burada bir direnişi, diriliş harekatını başlattık.”

Bizim için her gün 15 Temmuz

Çengelköy sokaklarında ya bir şehit ailesine ya da gaziye denk geldiğini söyleyen kahraman muhtar, “15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz. Biz ölene dek 15 Temmuz’u ne unutacağız, ne unutturacağız” diye konuştu. Cumhurcu, 15 Temmuz ruhunu ise şöyle anlattı: “Seyit Onbaşı’yı hepimiz okuduk. Biz 15 Temmuz’da bunları canlı yaşadık. Dedelerimizin ruhaniyeti o gece Çengelköy sokaklarındaydı. Bu ruh diriliş ruhuydu.”

8 şehit 84 gazimiz var

Çengelköy’ün stratejik konumda olduğunu belirten Cumhurcu, “Köprüyle aralarındaki en büyük engel burasıydı. Karakoldaki polis araçlarını barikat olarak kullanarak ana caddeyi kapattık. Çengelköy’de 8 şehit, 84 gazimiz var. Bu ne anlama geliyor? 100 kişiyi öldürme maksadıyla ateş etmişler” dedi.

Kurtarmaya çalışanlara ateş açtılar

Olay gecesi karakoldan çıktığı sırada G3 tüfeğinden çıkan kurşunla kasığından vurulduğunu belirten muhtar Cumhurcu, şöyle dedi: “Kasığımı parçaladı. Yere düştüm. Gençler beni ateş hattından çekerken ‘Ayağımı unuttunuz’ dedim. Ayağım koptu sandım. Çok büyük bir yaylım ateşi başladı. ‘Onu almayın ölsün orada’ der gibi ateş açtıyar başladılar. Gençler üzerime kapaklanarak beni kurtardı. 4 gün yoğun bakımda kaldım. 15 Temmuz’u onurla üzerimizde taşıyacağız.”