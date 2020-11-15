Çengelköy'de Vaniköy Camii'nde yangın çıktı

İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı. Valilik, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden (3) sahil güvenlik teknesi, karadan İBB (5) İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."