Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7049
  • 6,3629
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Samsun'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı uyuşturucudan öldü. Yakınları ve arkadaşları cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart taşıdılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arsada uygulama yaparken cenaze töreninde üzerinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan 36 yaşındaki A.Y.'yi bir miktar bonzai ile yakaladı. A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Şeyma kuyruğu! Hayranları akın etti
Ünlü manken depresyona girdi! Kendini kuaföre kapattı
Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket
Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı

Son Dakika Haberi... Merkez Bankası Faiz Kararını açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Saten elbise trendi

İlk imza gününden duygusal paylaşım!