Cenaze programı belli oldu: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce ANAP'ın genel başkanlığını da yapan deneyimli siyasetçi uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İşte Mesut Yılmaz ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz'ın aslen Rizeli olduğunu biliniyor. Anavatan Partisinin eski genel başkanı olan Mesut Yılmaz, daha önce başbakanlık görevini de yürütmüştü. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

BAKAN KOCA'DAN MUSUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer ver:



" Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ÜYELERİ MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADILAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatını kaybeden eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu mesajı paylaştı:

"Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin."

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.