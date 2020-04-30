Cenaze için kazdılar, antik mezar buldular

Tarihçi Ali Ramazani Paçi, askerin dişlerinin olduğu fotoğrafları bölgedeki bir diş doktoruna gösterdiklerine söyleyerek, “Doktor dişlerin düzenli olmasına çok şaşırdı. 2300 yıllık bu askerin dişlerine implant yapıldığı anlaşılıyor” dedi.

AA