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  3. Cenaze için kazdılar, antik mezar buldular

Cenaze için kazdılar, antik mezar buldular

Cenaze için kazdılar, antik mezar buldular

İran'ın Mazenderan eyaletinde korona nedeniyle ölen bir kişiyi defnetmek için açılan mezarda, Part İmparatorluğu (M.Ö 247 - M.S 224) döneminde yaşamış bir askere ait iskelet, çömlek, demir kılıç ve ok kılıfı gibi savaş malzemeleri bulundu.

Tarihçi Ali Ramazani Paçi, askerin dişlerinin olduğu fotoğrafları bölgedeki bir diş doktoruna gösterdiklerine söyleyerek, “Doktor dişlerin düzenli olmasına çok şaşırdı. 2300 yıllık bu askerin dişlerine implant yapıldığı anlaşılıyor” dedi. 

AA


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