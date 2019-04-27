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  3. Cemiyet hayatının ünlü ismi kanalını kapatıyor!

Cemiyet hayatının ünlü ismi kanalını kapatıyor!

Cemiyet hayatının ünlü ismi kanalını kapatıyor!

2016'da MCD Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya’nın önderliğinde yayın hayatına başlayan Lifetime kanalı 26 Nisan'da yayın hayatına veda ediyor.

Üç yıl önce mart ayında Esra Oflaz Güvenkaya’nın önderliğinde yayın hayatına başlayan kadın kanalı Lifetime'nın 26 Nisan'da kapanacağı açıklandı.

Lifetime'ın kapanacağı yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada; “Bugün, A+E Television Networks LLC (AETN) ve MCD Medya Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (MCD), Lifetime Türkiye kanalının üç yıllık yayın sonrası ekonomik sebeplerden dolayı 26 Nisan 2019 tarihinde yayınını sonlandıracağını duyurmaktadırlar. Bahsi geçen üç sene süresince Kanal, Sn. Esra (Oflaz) Güvenkaya’nın önderliğinde Türkiye’de hedeflerinin çoğuna ulaşmıştır" denildi.

AETN Murahhas Müdürü Patrick Vien: ‘Lifetime Türkiye Kanalı, 3 sene gibi kısa bir süre içerisinde birçok başarıya imza attı. Ortağımız Esra Oflaz Güvenkaya’yı bu sonucun gerçekleşmesindeki çabalarından dolayı kutluyoruz. Kadın odaklı kanalımızın başarılarının yıllardır Türkiye’deki kadınları güçlendiren bir kadın önderliğinde oluşmasından dolayı gurur duyduğumuzu vurgulamak isteriz. İleride kendisi ile yeni işbirlikleri arayışında olmaktan memnuniyet duyacağız." 

"BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARDIK"

Esra Oflaz Güvenkaya ise "AETN gibi dünya medyasında önde gelen güçlü bir ortakla yaptığımız işbirliği ve bu işbirliğinin ulaştığı başarı sebebiyle biz de son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Global bir ailenin parçası olduk ve birlikte çok güzel işler başardık. Kanalımızın ulaştığı başarı sebebiyle gurur duyuyoruz. Her zaman birlikte yeni işbirliklerine açık olacağız" şeklinde konuştu. 

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