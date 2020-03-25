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  3. Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi hakkında kamu davası açıldı

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi hakkında kamu davası açıldı

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi hakkında kamu davası açıldı

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 20 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.


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