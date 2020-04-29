Cemaatle namaz kılan 36 kişiye koronavirüs bulaştı

Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Taşkınpaşa Köyü’nde geçtiğimiz hafta cemaatle cenaze namazı kılındı, yemek yenildi. Namazın ardından ilk olarak 6 kişide virüs testi pozitif çıktı.

SORUŞTURMA AÇILDI



Taşkınpaşa köyü, 21 Nisan’da Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı. Karantinaya alınan köyde dün ise 30 kişide daha virüs tespit edildi. Ürgüp Kaymakamlığı köyde cenaze namazı kılınmasına izin veren başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran İmam hakkında soruşturma başlattı.