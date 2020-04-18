Celp ve terhis ne demek? Celp nedir, terhis nedir? İşte yanıtı

Celp ve terhis ne demek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve terhislerin neden ertelendiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Kışlalarda görev yapan Mehmetçiklerimizin COVID-19 salgınına karşı korunması maksadıyla; Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınması ertelendi. Birliklere yeni erbaş ve er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silahaltına alınan 66 bin Mehmetçiğin hizmet süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay daha uzatıldı." denildi.

CELP VE TERHİS NE DEMEK?

CELP NEDİR?

çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.

TERHİS NEDİR?

Terhis, askerlik ödevi sürelerini bitirenleri ordudan bırakma anlamına geliyor.

Celp ve terhisler neden ertelendi? Son dakika MSB açıklamaları

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