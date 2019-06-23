Çekmeköy Sultangazi 23 Haziran seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Çekmeköy Sultangazi 23 Haziran seçim sonuçlar günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. İstanbullu vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın seçimlerin tekrarlanması kararı üzerine bugün tekrar sandık başlarına gidiyor. Reyini kullnan bireyler seçim gecesinde Çekmeköy Sultangazi 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranına yoğunlaşıyor. İşte tüm Türkiye’nin merakla beklediği Çekmeköy Sultangazi 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı..

ÇEKMEKÖY SULTANGAZİ 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Çekmeköy Sultangazi 23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içerisinden ve aksam.com.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Sandıklar açılmadığı için Binali Yıldırım oy oranı henüz belli olmadı. Oy oranları açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

SEÇMENLER BU YASAKLARA DİKKAT!

- Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

- Seçmenin oyunu kullanmasına engel olana 4 yıla kadar hapis

- Seçmene herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

- Seçme yeterliliği olmadığı bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler 2-5 yıla kadar hapis cezası

- Başkasının adına oy vermeye teşebbüs edene 3-5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

23 HAZİRAN'DA OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye giriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.