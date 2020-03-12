Çekirge istilası nerede? Çekirge istilası son dakika Türkiye'ye gelecek mi?

Çekirge istilası, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilere büyük zorluklar yaşatmıştı. Birleşmiş Milletler ve Tarım Örgütü (FAO) konuyla ilgili rapor yayınladı. Çekirge istilası son dakika Türkiye’ye gelecek mi? raporda çekirgelerin etkisinin görüleceği yerler arasında Irak’ın bulunması vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Çekirge istilası hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği görüldü.

HIZLA YOL ALIYORLAR!

Çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğine dikkat çeken FAO, etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması içim uluslararası topluma çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti.

Burgeon, "Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun kontrolden çıkma tehlikesi var" diye konuştu.

Çekirge istilası Kenya'da son 70 yıldır, Somali ve Etiyopya'da ise son 25 yıldır görülen en şiddetli düzeyde seyrediyor.

Çöl çekirgesi olan adlandırılan tür, sürekli göç eden ve büyük yıkımlara yol açan bir böcek. Bir çekirge 150 km yol alıp her gün kendi ağırlığı kadar (yaklaşık 2 gram) yiyecek tüketiyor.

Çekirge sürülerinin Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan'ı da etkisi altına aldığı belirtiliyor.