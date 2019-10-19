Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

TSK’nın 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekata ABD ile yapılan anlaşma gereği 120 saatlik ara verildi. Bu süreçte teröristlerin tahkimatlarını tahrip ederek, 32 kilometre geriye çekilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmada Suriye’nin güneyine çekilecek olan teröristler TSK’nın ele geçirdiği bölgeden kaçmaya başladı. Alınan bu kararın ardından dün sabah saatlerinden itibaren Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da sessizliğin hakim olduğu görüldü. Güvenlik güçleri ise her türlü saldırı girişimine karşı teyakkuzda bekliyor.

GÜLER-MILLEY GÖRÜŞTÜ

Çatışmaların sürdüğü Resulayn’da TSK ve SMO askerlerinin yaptığı aramalarda teröristlerin büyük bir silah deposu ile gözlem evi ele geçirildi. MOBESE odasında yapılan incelemede YPG’nin 7/24 sokakları gözetlediği ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD’li mevkidaşı Milley de telefonda çekilmeyi görüştü.

YAKIN TAKİPTEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi sürecinin yakından takip edildiğini ve kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Öte yandan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

YPG’NİN MOBESE MERKEZİ

TERÖRÜN İZLERİ SİLİNİYOR

Tel Abyad’da hayat normale dönüyor. Geçici olarak ilçeyi terk edenlerin dönüşleri sürerken, kadın ve çocuklar alışveriş yapmaya başladı. Evine dönen yaşça büyük ilçe sakini “YPG/PKK, bize cehennemi yaşattı. Onlarda ırkçılık had safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz” dedi. Öte yandan SMO komutanları, Tel Abyad’da aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek “İleri gelenler meclisi” kurdu.

SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİRİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada ABD’ye “Unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımız vurgulanmıştır” denildi.

4,5 YIL SONRA ÖZGÜR İLK CUMA

Tel Abyad’da halk, 4,5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi. Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.