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  3. Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla tahliye edilmesine rağmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin." sözleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşı Dendias'ın, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, mesajında, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Cibuti'den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının bizatihi Yunan Dışişleri'nden notayla geldiğine, Bakan Çavuşoğlu'nun bu resmi talebi insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci önceki gün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilmiş, uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine ait özel araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürülmüşlerdi.


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