Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşının teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Glauk Konjufca'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi günde, kötü günde Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız."

Konjufca, Twitter'dan, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor zamanda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ancak dayanışma ile bu salgının üstesinden gelebiliriz."

TÜRKİYE'DEN BALKAN ÜLKELERİNE KOVİD-19'LA MÜCADELE DESTEĞİ



Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.