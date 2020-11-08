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08 Kasım 2020 Pazar 16:29 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu ve Akar'dan Aliyev'e ziyaret

Çavuşoğlu ve Akar'dan Aliyev'e ziyaret

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan2ın Şuşa zaferini açıklamasını ardından temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

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