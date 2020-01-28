Çavuşoğlu: Kendi halkını bombalayanların Libya'nın geleceğinde yeri olamaz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in çoluk çocuk demeden sivil halka saldırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu son saldırı onun barıştan değil, savaştan yana olduğunun yeni bir kanıtı. Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." ifadelerini kullandı.

(AA)