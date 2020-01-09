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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz." dedi.

AA


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